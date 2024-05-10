Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri içinde 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurarak yaptığı aramada uyuşturucu madde, 387 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sabit uygulamada; şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar ve araçta yapılan aramalarda; 28 şarjör halinde 387 adet sentetik ecza maddesi, 4,52 gram metamfetamin maddesi, 1 adet içerisinde kalıntı uyuşturucu bulunan uyuşturucu içme aparatı, şüphelilere ait uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 160 TL ve şahıslara ait 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında, uyuşturucu madde ticaretinden adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR