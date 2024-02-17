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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 56 suçtan aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık başta olmak üzere 56 ayrı suçtan aranan ve hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayrıca altın hırsızlığı yapan diğer şahıslar da operasyonla gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde başta hırsızlık olmak üzere 56 ayrı suçtan aranan, 746 adet suç kaydı olan ve hakkında 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin yaptıkları operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması adına çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonlarına yenilerini ekledi. Edinilen bilgiye göre, başta hırsızlık olmak üzere toplamda 56 ayrı suçtan aranan, 746 adet suç kaydı olan ve 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. Muammer Aksoy Mahallesi'nde, hırsızlıktan 5 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan R.G. isimli şahıs Altıntaş Mahallesi'nde, silahla tehdit suçundan 2 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Y.T. Yeşilyurt Mahallesi'nde, hırsızlık suçundan1 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan S.C. Yeşil Mahalle'de, hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan kesilmiş hapis cezası ve aranmaları olan M.D., B.A., H.A., F.K., S.U., D.T.,E.K.,Y.İ., F.A., H.K. ve K.Ö. isimli toplam 15 şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Şubat ayında Aydoğdu Mahallesi'nde bir ikametten altın hırsızlığı yapan H.G. ve N.G. isimli şahıslar Aslanlı Mahallesi'ndeki ikametlerinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından 10 ekibin katılımıyla sabaha karşı yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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