Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir evde yapılan operasyonda 1 kilo 209 gram skunk ve 103 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu yetiştirildiği ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda 1 kilo 209 gram skunk, 103 kök Hint keneviri ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.