Aydın'da yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza üniversite varyantında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehiriçi özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisindeki yolcular ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar devam ediyor. - AYDIN