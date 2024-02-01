Aydın'da yaşlı bir adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı iddia edilen Ali Umay'dan (67) haber alamayan yakınları Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu'na haber verdi. Muhtar Çamoğlu, polis ekiplerine ulaşarak durumu aktardı. Polis kontrolünde çilingir ile eve girildi. Umay'ın hareketsiz şekilde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Umay'ın uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü ve önceki dönemlerde HDP Aydın İl Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi. - AYDIN