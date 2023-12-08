Aydın'da yağma suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yağma suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde "Birden Fazlı Kişi ile Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B.D. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN