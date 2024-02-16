Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Aydın'ın İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu kullanan 5 şüpheli yakalandı.

İncirliova ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarda, Koçarlı'da M.Ş. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirildi. Koçarlı ve İncirliova ilçelerinde yakalanan M.G.G., N.K., S.Ü, E.K., M.Ş. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN