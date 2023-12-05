Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Yakalanan Şüphelinin 17 Yıl Hapis Cezası Olduğu Tespit Edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin çeşitli suçlardan 17 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Operasyonda uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan 17 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü JASAT ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Azizabat Mahallesi'nde İ.M. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıssın yapılan sorgusunda 'uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından 17 yıl 2 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sebebiyle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu kullandığı tespit eldi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kuyucak Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title