Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada esrar, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 140 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, bir kök Hint keneviri ile uyuşturucu kullanımına yarayan üç aparat ele geçirildi.

Operasyonda Ş.B. ile E.H. gözaltına alındı.