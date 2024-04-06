Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçelerdeki çalışmalarına devam ediyor.

Buharkent, Çine ve Didim İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Söke ilçesinde S.V. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (kubar esrar, metamfetamin) ele geçirildi. S.V, O.G, S.U, L.G isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN