Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcısı 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Didim ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan U.K., E.Ö., S.Y., A.D. ve M.Y. isimli 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN