Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcısı 5 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimde, U.K., E.Ö., S.Y., A.D. ve M.Y. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Didim ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre şüphe üzerine durdurulan U.K., E.Ö., S.Y., A.D. ve M.Y. isimli 5 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN