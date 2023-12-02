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Aydın'da trafik kazasında sıkışan sürücü kurtarıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sıkışarak yaralanan araç sürücüsü Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sıkışarak yaralanan araç sürücüsü Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzeri İmamköy Mahallesi kavşağı yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 09 AEK 371 plakalı pikap sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yol kenarındaki karayolu yön tabelasına çarparak duran aracın sürücüsü E.K. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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