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Aydın'da trafik kazasında kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri Atça Mahallesi'nde 7 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Atıcı (63) yönetimindeki 20 U 3884 plakalı kamyonetin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol kenarındaki tren yoluna savruldu. Tren raylarının üzerine çıkarak durabilen kamyonetin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kamyonet sürücüsü Atıcı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Atıcı'nın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sultanhisar Denizli Aydın Hastane Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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