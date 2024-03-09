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Aydın'da Sanal Devriyede 98 Şüpheli Tespit Edildi

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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sanal devriyede 98 şüpheli tespit edildi ve bin 349 site erişime engellendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince Şubat ayında gerçekleştirilen sanal devriyede 98 şüpheli tespit edilirken, bin 349 site erişime engellendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde siber suç konularında meydana gelen 21 olayda 98 şüpheli tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldı. Bilişim sistemleri üzerinden "Yasadışı Bahis", "Müstehcenlik" ve "Fuhuş" içerikli paylaşımlarda bulunan bin 349 internet sitesi engellendi. Oltalama metoduyla vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 198 adet web sitesine erişimin engellemesi sağlandı. İnternet ve sosyal medya kullanımında meydana gelebilecek mağduriyetler konusunda ise 295 öğrenci, eğitici ve vatandaşın bilinçlendirilmesi sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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