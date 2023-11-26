Aydın'da Kaybolan İnek Jandarma Tarafından Bulundu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir vatandaşa ait ineğin kaybolması ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, ineği kısa sürede bularak sahibine teslim etti. İneğine kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir vatandaşa ait ineğin kaybolması ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, ineği kısa sürede bularak sahibine teslim etti.

Olay, Koçarlı ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın araziye saldığı 1 adet büyükbaş hayvanı kayboldu. İneğinin kaybolduğunu fark eden vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan aramalar sonunda kayıp hayvan Boğaziçi Mahallesi sınırları içerisinde kırsal bir alanda bulunarak sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan vatandaş, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, ekipler tarafından hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - AYDIN