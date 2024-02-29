Aydın'da kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın 36 yıl 6 ay hapis cezası bulunuyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten öldürme suçundan 36 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Dumlupınar Mahallesi'de T.I (30) isimli şahıs yakalandı. Şahsın kasten öldürme suçundan arandığı ve 36 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilerek, şahıs cezaevine teslim edildi. - AYDIN