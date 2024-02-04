Aydın'da Jandarma Operasyonu: 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da "Huzur ve Güven" operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri 15 aranan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca 207 personelin katılımıyla "Huzur ve Güven" uygulamaları gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde yasadışı bahis suçunu bilişim sistemleri kullanılarak işlemek suçu kapsamında paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 6 ilçede toplam 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca uygulama çerçevesinde 271 işletmenin kontrolü yapıldı, 5 bin 10 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 15 aranan şahıs da yakalandı. - AYDIN