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Aydın'da Ehliyetsiz ve Plakasız Sürücüye Yüksek Cezai İşlem

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Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ekiplerine takılan ehliyetsiz ve plakasız sürücüye toplamda 39 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik ekiplerine takılan ehliyetsiz ve plakasız sürücüye toplamda 39 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarda trafik kültürünün yaygınlaştırılması hedefiyle gerçekleştirilen kontroller aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde trafik ekipleri, plakasız bir motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasında daha önce mahkeme tarafından ehliyetine el konulduğu ve motosikletin tescil kaydı olduğu ancak plakasının takılı olmadığı tespit edildi. Plakasız motosiklet sürücüsü ceza yemekten kaçamazken, işlemlerin ardından sürücüye toplamda 39 bin 750 TL cezai işlem uygulandı. Trafik kurallarının uyulmasını sağlamak hedefiyle kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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