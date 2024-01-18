Aydın'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da aranan şahıslara yönelik operasyon çerçevesinde son 24 saatte çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede asayiş ekiplerince son 24 saat içerisinde yapılan kapsamlı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan hakkında 'Çek Kanununa Muhalefet' suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan O.D. isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Hakkında FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Y. isimli şahıs Aydın Adliyesi'ne gelerek teslim olurken, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince S.A. isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan arandığı ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Efeler ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi olarak yapılan kontrollerde A.G. isimli şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, Söke Sulh Ceza Hakimliğince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yine Atatürk Bulvarı üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi olarak yapılan kontrollerde O.K. isimli şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesince 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yağma suçundan 8 yıl 4 ay cezası olan Y.B., hırsızlık suçundan 8 yıl 10 ay cezası olan A.K., hırsızlık suçundan 7 yıl 8 ay cezası olan ve cezaevi firarisi olan K.E.H., hırsızlık suçundan 6 yıl 4 ay cezası olan A.Ö., bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan 5 yıl ceza ile aranan S.K. da ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN