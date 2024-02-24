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Aydın'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs kıskıvrak yakalandı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda M.K. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyon çerçevesinde hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını 7-24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Aranan şahıslar da göz açtırmayan ekipler gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen faaliyette, İsabeyli Mahallesi'nde 'kasten yaralama' suçundan aranan ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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