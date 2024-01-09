Aydın'da 147 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da polis ekipleri 2024 yılının ilk haftasında 147 aranan şahsı yakalarken, bunlardan 47'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni yılın ilk haftasında da aranan şahısları yakalamaya devam ediyor. Ekipler yılın ilk haftasında, 94 ayrı suçtan 42 yıl ceza ile aranan M.E, hırsızlık suçundan 31 yıl ceza ile aranan ve cezaevi firarisi olan E.A, hırsızlık suçundan 16 yıl ceza ile aranan R.U., cinsel saldırı suçundan 10 yıl 2 ay ceza ile aranan H.G.' nin de bulunduğu çesitli suçlardan aranan toplam 147 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 47'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN