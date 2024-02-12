Aydın'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. G.'yi(21) yakaladı. Şüphelinin 40 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN