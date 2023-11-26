Aydın'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 3 farklı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskında "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve 2 ayrı hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 12 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan E.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN