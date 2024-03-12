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ATM'lerden QR kod ve Cepbank ile yasadışı bahis operasyonu: 60 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, ATM'lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis oynayarak haksız kazanç elde eden ve kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 600 milyon TL finansal döngü gerçekleştirdikleri belirlendi.

Atm'lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis oynayarak haksız kazanç elde eden, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ATM'lerden QR kod ve Cepbank yöntemi ile yasadışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan, kazancını kripto para borsası aracılığıyla yurt dışına kaçıran çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'un Zeytinburnu, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir, Güngören, Sultangazi, Kadıköy ve Bakırköy ilçeleri ile Bursa, Muğla, Denizli, Balıkesir, Adana, İzmir'de toplamda 69 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken bir firarinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Finansal hesaplarda 600 milyon TL döngü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin banka hesaplarına yönelik inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, şüphelilerin finansal hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL finansal döngü olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda materyal ele geçirildi.

60 şüpheli gözaltına alındı

Yasadışı bahis eylemlerinde kullanılan adreslerde aynı suça karıştığı tespit edilen 7 şüpheli daha yakalandı. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul ATM Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Finans Güncel Haberler

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