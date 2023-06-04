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Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

3. Sayfa Haberleri

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, önce dolu ardından şiddetli yağış sonrası Artvin-Yusufeli karayolu 40. kilometresi Çağlayan köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukların oluştu.

Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başladı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yusufeli Artvin 3. Sayfa Haberler

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