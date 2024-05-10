Arnavutköy'de Trafik Kazaları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen farklı trafik kazaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosikletin yol ağzında bir cipe çarptığı ve yine dört yol ağzında iki aracın çarpıştığı görüldü.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kazalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün yol ağzında cipe çarptığı görüldü. Kaza sonrasında cip sürücüsüne sahte bir ehliyet veren şahıs kaza yerinden uzaklaşırken motosikletin plaka araştırmasında da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis kazayla alakalı çalışma başlattı. Bir başka kazada ise dört yol ağzında araçların çarpıştığı ve kaza sonrasında maddi hasar oluştuğu görüldü. - İSTANBUL