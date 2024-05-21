Arnavutköy'de sürücülerin trafikte kavga anları kamerada

Arnavutköy'de araç sürücülerinin trafikteki gergin anları kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de trafikte sürücülerin yol verme yüzünden yaşadığı tartışma ve kavga anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde bazı sürücülerin birbirine saldırdığı çevredeki vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.

Arnavutköy'de trafikteki bazı araç sürücülerinin tartışma ve kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin yaşadıkları yol verme tartışmasından sonra kavga etmek için birbirine saldırdığı sonrasında vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görüldü.