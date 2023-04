Arnavutköy'de silahlı kavga kameraya yansıdı

Arnavutköy'de yaşanan alacak verecek tartışmasında iki taraf da silahına sarılınca ortalık karıştı. Olayda kendi silahından çıkan kurşunlarla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre Emre Can D. ile Ramazan A. geçmişten gelen alacak verecek nedeniyle tartıştı. Bir süre sonra Emre Can D., telefonda tartıştığı Ramazan A.'nın evine gitti. Tartışma büyüyünce iki taraf da silahına sarıldı. Kavgaya Ramazan A.'nın yakınları da karıştı. Yaşanan arbede sırasında Emre Can D., kendi silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı Emre Can D. ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olaya karışan Ramazan A. ve Hüseyin A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla alakalı inceleme ve çalışması devam ediyor. - İSTANBUL