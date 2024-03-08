Ardahan'da kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ardahan'da kasten öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ardahan'da Jandarma ekipleri tarafından 16 yıl hapis cezası olan cinayet zanlısı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. JASAT, Merkez Jandarma Karakolu, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komando timleri tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde kasten öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K isimli şahıs saklandığı yerde yakalandı.

Yakalanan şahıs, yapılan adli işlemlerin ardından Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ARDAHAN