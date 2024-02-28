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Antalya'da motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin savrularak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip Sorgun Bulvarı istikametine giden Mustafa Ekinci'nin kullandığı 07 LUD 14 plakalı motosiklet yolda savrularak devrildi. Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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