Antalya'da İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle toplam 56 ayrı kişiden yaklaşık 3 milyon 500 bin TL alan N.G ve R.S. isimli şüpheliler yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle toplam 56 ayrı kişiden yaklaşık 3 milyon 500 bin TL alan N.G ve R.S. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada; suç unsuru olduğu değerlendirilen cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ile sözleşmelere el konuldu. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA