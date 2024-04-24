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Antalya'da İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle toplam 56 ayrı kişiden yaklaşık 3 milyon 500 bin TL alan N.G ve R.S. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle toplam 56 ayrı kişiden yaklaşık 3 milyon 500 bin TL alan N.G ve R.S. isimli şüpheliler yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda; Antalya'da faaliyet gösteren bir firma çerçevesinde, Avrupa ülkelerinde iş bulma ve yurt dışına vize alma vaadiyle toplam 56 ayrı kişiden yaklaşık 3 milyon 500 bin TL alan N.G ve R.S. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada; suç unsuru olduğu değerlendirilen cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ile sözleşmelere el konuldu. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Dolandırıcılık Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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