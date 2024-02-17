Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Instagram Story Çekmek İçin Tırmanan Genç Mahsur Kaldı

Güncelleme:

Antalya'da bir genç, Instagram hikaye videosu çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına tırmanırken yaklaşık 8 metre yükseklikte mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç, arkadaşını uyararak 'Böyle olmayın' dedi.

Antalya'da Instagram'a story çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak tırmanan genç, yaklaşık 8 metre yükseklikte mahsur kaldı. Genç adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, o anları kayda alan arkadaşı, 'Böyle olmayın' diyerek diğer gençleri uyardı.

Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Haşimişcan Mahallesi, Işıklar Caddesi üzerinde yaşandı. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı İ. B. (17), sosyal medya hesabına hikaye videosu çekmek için kapalı basketbol sahasının duvarlarına koşarak çıkmaya başladı. Bir süre sonra tırmanarak çıkmaya devam eden İ. B., yaklaşık 8 metre yüksekliğe geldiğinde geriye dönemeyince, beton duvarlara tutunup arkadaşının yardım çağırmasını istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla genci bulunduğu yerden kurtardı.

"Böyle olmayın"

Tüm bu olanları ise kayda alan arkadaşı Kaan B., "Instagram'a hikaye çekmek için koşarak buraya tırmandı. Orada kalınca 'inemiyorum, itfaiyeyi ara' diye bağırmaya başladı. Ben olsam çıkmazdım. Böyle olmayın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Basketbol Instagram İtfaiye Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title