Antalya'da 8 Milyon Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu İlçesi Serik Caddesi üzerinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 1 şahsa adli işlem yapıldı. - ANTALYA