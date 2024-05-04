Antalya'da 8 Milyon Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu İlçesi Serik Caddesi üzerinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şahsa adli işlem yapıldı. - ANTALYA