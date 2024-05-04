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Antalya'da 8 Milyon Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Operasyonda bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksu İlçesi Serik Caddesi üzerinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 8 milyon 860 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şahsa adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Antalya Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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