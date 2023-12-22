Antalya'da 35 taksi sürücüsüne trafik cezası

Antalya'da taksimetre açmayan, emniyet kemeri kullanmayan, araç sürerken cep telefonu kullanan, diğer kanun ve kuralları ihlal eden 35 taksi sürücüsüne 43 bin 500 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce planlanan özel denetimler kapsamında 16-22 Aralık tarihleri arasında Antalya merkez ve ilçelerinde Ticari ve Korsan taksilere yönelik denetimler yapıldı. Sivil ve resmi ekiplerin katılımı ile yapılan denetimlerde bin 130 ticari taksi denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde taksimetre açmayan, emniyet kemeri kullanmayan, araç sürerken cep telefonu kullanan, diğer kanun ve kuralları ihlal eden 35 taksi sürücüsüne 43 bin 500 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı. Eksikleri bulunan 10 araç trafikten men edildi. - ANTALYA