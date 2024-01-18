Antalya'da 12 Bin Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetlendi

Antalya'da 1-17 Ocak tarihleri arasında 12 bin 392 motosiklet ve motorlu bisikletler denetlenirken, bunlardan 7 bin 469'una ve sürücüsüne ceza kesildi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kırmızı ışıkta geçme, yaya yolu üzerine çıkma, ters yönde araç kullanma gibi trafik kural ihlalleri yaptıkları, sürücü belgesiz ve kasksız olarak araç kullandıkları, şeridinde giden araçların arasına girmeleri nedeniyle çoğunlukla ölümlü veya ağır yaralamalı trafik kazalarına karıştıkları gözlenmesi üzerine emniyet ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

Ekiplerin 1-17 Ocak tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik il genelinde yaptığı denetimlerde 12 bin 392 motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi, 7 bin 469 araç ve sürücüsüne trafik cezası kesildi. - ANTALYA