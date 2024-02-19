Antakya'da çıkan konteyner yangını söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konteyner da çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın Antakya ilçesi Yukarı Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan bireysel konteyner da yangın alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, konteyner da çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY