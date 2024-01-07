Ankara'dan tatil için Düzce'ye gelen adamın cesedi sahile vurdu

Ankara'dan tatil için Düzce'ye gelen 38 yaşındaki adamın cesedi sahile vurmuş halde bulundu.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün Ankara'dan tatil için Akçakoca'ya gelen İlker Er (38), akşam saatlerinde otele giriş yaptı. Sabah saatlerinde otelden çıkan Er, bir daha otele dönmedi. Öğlen saatlerinde Çuhallı mevkiinde sahile cesedi vuran şahsın İlker Er olduğu tespit edildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset bulunduğu yerden alınarak Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE