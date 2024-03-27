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Ankara'da Restoran Soygunu: Hırsız, Tuvaletini Yaptı

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Ankara'da gece camını kırarak girdiği restoranın kasasındaki ve bahşiş kutusundaki paraları çalan şahıs, dükkana tuvaletini yaptı. Mide bulandıran olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesi Selanik Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. isimli şahıs, dükkanın camını kırarak içeriye girdi. İçeride bir süre vakit geçiren F.K., kasada ve bahşiş kutusundaki paraları çaldıktan sonra dükkanın ortasında tuvalet ihtiyacını giderdi. Şahıs ardından kırdığı camdan çıkarak olay yerinden ayrıldı. Sabah restoranını açtığında durumun farkına varan işletme sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur işletme sahibi, hırsızın yanında 3 kişinin daha olduğunu ve gece boyunca cadde üzerindeki birçok dükkana girip hırsızlık yaptığını ileri sürdü.

"Bu durum midemizi bulandırdı"

Olayla ilgili konuşan restoran sahibi Yasin Çavuş, "Sabah dükkanı açtığımızda kasanın ve etrafının dağıtılmış halde olduğunu gördük. Hırsızlık olayından şüphelendik ve kamera kayıtlarına baktık. Bir kişinin camı kırarak içeriye girdiğini gördük. Etrafı dağıtmış, kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları almış. Daha sonra da etrafına hacetini yapmış. Bu durum midemizi bulandırdı. Etrafımızdaki 26 dükkana daha girmişler. Ardından da polise ihbarda bulunduk. Ardından da bize yakalandığını söylediler. Toplamda 4 kişilik bir ekipmiş. Sabah 3 saat temizlik yaptık, birçok şeyi de çöpe attık. Yapan kişiyi tanımıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Polisiye Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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