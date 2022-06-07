FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne Bylock operasyonu: 17 gözaltı kararı - Haberler

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne Bylock operasyonu: 17 gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu oldukları, HTS analiz çalışmaları sonucu düzenlenen raporlara göre başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu oldukları dair ifadeler bulunan; 3'ü görevde, 9'u ihraç edilmiş öğretmen ile 5'i ihraç edilmiş kamu personeli olmak üzere 17 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 zanlıdan 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Ali Nargüner - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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