Anahtarlık şeklinde 19 adet suikast tabancası ele geçirildi - Haberler

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Anahtarlık şeklinde 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Anahtarlık şeklinde 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri V. A. isimli bir şahsın İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti. Takibe alınan şahıs, seyahat ettiği Metro firmasına ait otobüsten indikten sonra Samsun Otogarında polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın eşyalarında yapılan aramada 19 adet anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette suikast tabancası ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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