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Amasya'da Sahte İçki ve Kaçak Sigara Operasyonu

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 67 litre sahte içki ve 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. İ.K gözaltına alındı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 67 litre sahte içki ve 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan İ.K'nın sahte içki ve kaçak sigaraları köylerde satmaya hazırladığı bilgisi alınması üzerine evinde arama yapıldı.

67 litre sahte içki ve 2 bin 400 paket kaçak sigara bulundu. İ.K gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhacıköy Jandarma Amasya Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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