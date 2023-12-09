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Amasya'da 8 Afgan kaçak göçmeni taşıyan minibüs polis kontrolünde yakalandı

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Amasya'da yoldaki kontrol noktasını geçmek için taşıdıkları 8 Afgan kaçak göçmeni indirip arazide yürütmeye çalışan kaçakçıların planını bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polisler bozdu.

Amasya'da yoldaki kontrol noktasını geçmek için taşıdıkları 8 Afgan kaçak göçmeni indirip arazide yürütmeye çalışan kaçakçıların planını bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polisler bozdu.

Edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla girip Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Erzurum'a kadar arazide yürüyerek ilerledikleri öğrenilen 8 kişilik Afgan göçmen grubu Erzurum'da 3 kişiyle anlaşarak minibüse bindi. Erzurum'dan yola çıkan minibüsün sürücüsü Amasya il merkezine yaklaştığında polis kontrol noktasına gelmeden 8 kaçak göçmeni indirip ilerledi. Bahçelere dağılmak isteyen göçmenleri gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler yaşları 18 ile 30 arasındaki 8 kişiyi yakalayarak Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Göçmenleri beklerken polislerle karşılaşan minibüsteki B.K, Ş.D ve R. G gözaltına alındı. Kentte 2 gün önce de kontrol noktasında durdurulan tırda 62 kaçak göçmen yakalanmıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum Amasya Göçmen Kaçakçılığı Polis Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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