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Alanya'da elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: Bir sürücü yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü yaralandı.

Kaza, Sugözü Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 BA 171 plakalı elektrikli bisiklet ile başka bir motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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