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Alanya'da çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde beş katlı bir binadaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde beş katlı bir binadaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde yer alan Görkem Apartmanı'nın üçüncü katındaki Hilmi Türk'e ait dairede meydana geldi. Daireden henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Apartmanda komşuların ve çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, yangın esnasında dairede bulunan yaşlı bir kadın kendini dışarı attı. Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yardımıyla oksijen cihazı takılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle daire kullanılmaz hale geldi.

"Kapı açılmıyordu tekmelerle bir şekilde açtık kapıyı"

Yangın anında yaşananlara şahit olan çevrede bir lokantada çalışan Siraç Nergis isimli vatandaş, "Baktım yukarıda teyze sesleniyor. Yangın yangın var dedi. Bizim orada müşteriler vardı. Müşterilerle beraber yukarıya çıktık. Kapı açılmıyordu tekmelerle bir şekilde açtık kapıyı. Sonra da itfaiye geldi. Kadın içeride balkondaydı, bağırıyordu. Biz de ne oldu abla dedik. Binaya girdik kapıyı kırarak, itfaiye geldi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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