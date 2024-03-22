Alanya'da apartman yöneticisini öldüren şahıs tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı 4 çocuk babası apartman yöneticisini tabanca ile 12 el ateş ederek öldüren şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Avsallar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan kiracı Necmettin But (49) ve apartman yöneticisi Ayhan Haydar Fidanboy (61) arasında Necmettin But'un daireyi boşaltarak ayrılması sırasında tartışma çıkmıştı. Olayın ardından 16 Mart akşamı adrese tekrar gelen Necmettin But yanında bulunan tabanca ile Ayhan Haydar Fidanboy'a 12 el ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan apartman yöneticisi hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Şüpheli ise motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan şüpheli bugün Alanya Adliyesine getirildi. Daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası da bulunan Necmettin But, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ANTALYA