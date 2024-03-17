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Alanya'da Apartman Yöneticisi Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aynı apartmanda oturan kiracı Necmettin B. (49) ve apartman yöneticisi Ayhan Haydar Fidanboy (61) arasında Necmettin B.'nin daireyi boşaltarak ayrılması sırasında tartışma yaşandı. Olayın ardından dün adrese tekrar gelen Necmettin B. yanında bulunan tabanca ile Ayhan Haydar Fidanboy'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan apartman yöneticisi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Necmettin B.'nin (49) daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, cenaze ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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