Üye Girişi
Haberler

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap ve sentetik bonzai ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde uyuşturucu hap ve peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili çalışmalarını südrüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, ortamın karanlık ve ıssız olması sebebiyle Tekke Kent Ormanı civarında uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan ihbarlar üzerine bölgeyi kontrol altında tutmak için devriye görevini artırdı. Narkotik ekibi devriye sırasında, kendilerini görünce park halindeyken hareketlenen bir aracı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 8 adet uyuşturucu hap ile 7 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.Y., M.Ö. ile E.T. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yaptı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akşehir Konya Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title