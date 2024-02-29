Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından sokak satıcılarına karşı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Eski Kale Mahallesinde ara sokaklarda uyuşturucu alış verişinin yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sokağı izlemeye alan narkotik ekipleri, izlemeye aldıkları bir şahsın, 2 şüpheliyle buluştuğunu gördü. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 16 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid bonzai ile 5 bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.Ö. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek" suçlarından işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.D. ve H.A. ise hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 zanlı, tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA