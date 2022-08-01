Aksaray haberi... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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Aksaray haberi... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray haberi... Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray haberler... Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tacin Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacin Mahallesi istikametinden Yeni Sanayi Mahallesi istikametine seyreden Kadir Ö. (38) idaresindeki yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil, Büyük Bölcek Mahallesi istikametinden Tacin Mahallesi istikametine seyreden Selda B. (42) yönetimindeki 34 ZB 8276 plakalı Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet B. (18) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Değirmen Sokak Aksaray 3. Sayfa Haberler

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