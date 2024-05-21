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Aksaray'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Aksaray'da uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 1 şahsı uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da uyuşturucu imal edip ticaretini yapan şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 1 şahsı uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma istihbarat ekipleri önce şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Ardından bir süre teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri elde edilen deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Merkez mülki sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli Ü.G. 30 gram metamfetamin, 5 gram sentetik cannabinoid/bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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